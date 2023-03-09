Производитель шин Michelin ведет переговоры о передаче бизнеса в России

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Производитель автомобильных шин Michelin рассказал, что сейчас ведутся переговоры о передаче бизнеса в России местному покупателю. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря французской компании.

"Мы сейчас находимся на стадии переговоров о передаче бизнеса местной компании. Мы отказались от идеи передать управление местному руководству в связи с многочисленными сложностями", – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь не рассказал, кто именно приобретет бизнес. Однако он поделился, что Michelin хочет закрыть сделку в ближайшее время.

Компания Michelin приостановила экспорт продукции в РФ в марте прошлого года на фоне ситуации на Украине. Производитель также перестал разрабатывать шины на территории России.

Уже в июне 2022 года Michelin заявил о намерении передать локальное подразделение компании местному менеджменту. Производитель подчеркивал, что не может возобновить выпуск товаров из-за проблем с поставками "в условиях общей неопределенности".

В марте этого года в СМИ появилась информация, согласно которой Michelin якобы нашел покупателя своего предприятия в подмосковном Давыдове. По информации источника, актив хочет купить ООО "Пауэр Интернэшнл-шины".

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