Компания Michelin может продать завод в Подмосковье российскому дистрибьютору

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Французский производитель автомобильных шин Michelin нашел покупателя своего предприятия в подмосковном Давыдове. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По информации инсайдера, актив приобретет ООО "Пауэр Интернэшнл-шины". Компания была дистрибьютором продукции Michelin и других брендов в РФ. На данный момент сделка подходит к финальному этапу, заявили источники.

Завод в Подмосковье простаивает с середины марта прошлого года. Производственные мощности предприятия оцениваются в 1,5–2 миллиона шин в год.

Российское предприятие Michelin начало свою деятельность в 2004 году. Компания стала первым глобальным производителем шин, кто начал заниматься инвестированием на территории России.

О том, что Michelin планирует прекратить деятельность на российском рынке, стало известно в июне 2022 года.

Производитель хотел передать локальное подразделение компании местному менеджменту. Представители предприятия заявили, что бренд не может возобновить выпуск товаров из-за проблем с поставками "в условиях общей неопределенности".

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