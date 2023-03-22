Более 50% россиян считают недопустимым работать во время отпуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Большинство россиян (53%) считают недопустимым работать во время отдыха или отпуска. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на исследования аналитического центра "Авито Работа".

По словам аналитиков, 46% опрошенных сказали, что за последние три года они ни разу не работали во время отдыха. Еще 19% отметили, что не отвечают на рабочие звонки.

Большая часть сотрудников, предпочитающих не выполнять рабочие обязанности во время отдыха, оказалась в медицине (59%), в сфере логистики (58%) и среди работников индустрии гостеприимства (55%). 44% медиков отметили, что не читают сообщения, а еще 22% не отвечают на звонки коллег.

Респонденты из сферы промышленности признались, что тоже не отвечают на сообщения коллег (43%) и игнорируют звонки (23%).

Онлайн-опрос был проведен в феврале 2023 года, в нем приняли участие 10 000 респондентов старше 18 лет из разных регионов России.

Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что 47% россиян готовы отказаться от использования iPhone, если это потребуется для трудоустройства. Еще 20% респондентов сообщили, что откажутся от работы, если использование устройств Apple будет запрещено. Для женщин пункт оказался важнее, так как только 38% откажутся от телефона, а среди мужчин 55% готовы поменять устройство. Разница в отношении к этому требованию наблюдается также в возрастных группах и среди представителей разных социальных слоев.



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