Почти половина россиян готовы отказаться от iPhone ради работы

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Опрос сервиса SuperJob показал, что 47% россиян готовы отказаться от использования iPhone, если это потребуется для трудоустройства. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Тех, кто откажется от работы, если использование устройств Apple будет запрещено, оказалось примерно 20%. Причем для женщин этот пункт оказался важнее: только 38% из них согласятся на запрет iPhone, а среди мужчин таких 55%.

Разница в отношении к этому требованию наблюдается также в возрастных группах и среди представителей разных социальных слоев. Например, среди людей старше 45 лет без американских устройств смогут обойтись 58% респондентов, а среди россиян младше 34 лет таких уже только 34%. Менее привязаны к устройствам определенного бренда и те, чей заработок выше 80 тысяч рублей: отсутствие iPhone смогут пережить 54% из них.

Ранее "Коммерсант" писал, что сотрудников внутриполитического блока администрации президента России якобы обязали избавиться от iPhone к 1 апреля текущего года из соображений безопасности.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не уточнил, действительно ли было такое указание. При этом он заметил, что для закрытой информации сотрудники АП смартфонами не пользуются.



Эксперт оценил уровень безопасности смартфонов iPhone

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