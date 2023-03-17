Собянин: уровень безработицы в Москве снизился до 0,37%

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

По итогам 2022 года уровень безработицы в Москве снизился до 0,39%. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"И это несмотря на все вызовы, с которыми столица столкнулась в последние несколько лет. В 2023 году показатели продолжают снижаться: сейчас уровень безработицы составляет 0,37%", – сообщил мэр.

Помощь в трудоустройстве горожанам оказывает программа "Социальная поддержка жителей Москвы". Ознакомиться с открытыми вакансиями жители могут в столичной службе занятости. Сейчас в базе службы есть 400 тысяч предложений в сферах услуг, IT, промышленности, ретейла и других отраслях.

Мамы с детьми дошкольного возраста, люди с ограниченными возможностями здоровья, представители старшего поколения, студенты и выпускники колледжей и высших учебных заведений могут получить трудоустройство по специальным программам, пояснил Собянин.

Ранее о снижении уровня безработицы в столице до 0,37% в марте 2023 года сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По данным на начало весны, в Москве было зарегистрировано 26,9 тысячи безработных.

Таким образом, при наличии 400 тысяч открытых вакансий, число предложений о работе на одного человека составляет около 15 тысяч. В первые два месяца 2023 года персонал активно набирали в сферу производства продуктов.



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