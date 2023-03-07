Эксперт оценила уровень безработицы в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой.

Голикова заявляла, что в январе уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда, составил 3,6%, что является новым историческим минимумом. Храпылина считает, что приведенные цифры могут не соответствовать реальности, потому что методика основана на ежемесячных исследованиях, которые проводились в течение определенного периода времени.

"Это выборка, в которую включаются люди, ищущие работу и готовые к ней приступить. И, конечно, совершенно другие показатели по официальной безработице. В этом случае данные получают в службах, где люди регистрируются и получают статус безработного. Эта разница связана с тем, что далеко не все приходят в Службу занятости для регистрации. И в силу каких-то разных причин далеко не все люди так искренне отвечают на вопросы", – подчеркнула Храпылина.

Она добавила, что подтвердить наличие или отсутствие рабочих мест при подобных подходах сложно. Например, некоторые работодатели не увольняют на официальном уровне часть сотрудников из-за того, что те могут помогать в развитии компании или бизнеса. В таком случае трудовые отношения сохраняются на определенных условиях.

"Кто-то самозанятость свою пытается развивать или, скажем так, неофициально или официально имеет постоянные или непостоянные возможности подработать. Ситуация непростая, люди не всегда уверены, что их рабочее место стойко за ними закреплено", – добавила профессор.

Более того, Храпыгина считает безобразием резкое объявление о кадровых пересмотрах, причем такая ситуация бывает достаточно часто. Она предлагает работодателю общаться с подчиненными честно и говорить об изменениях своевременно.

Ранее социологическое исследование продемонстрировало, что количество самозанятых среди женщин значительно выросло. В опросе приняли участие более тысячи самозанятых из субъектов РФ. Аналитики выяснили, какой процент женщин был зафиксирован среди имеющих статус самозанятых в разные годы.



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