На конкурс "Лидеры России" поступило 17,5 тыс заявок в первые сутки с начала регистрации

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С момента старта регистрации на конкурс "Лидеры России" было подано 17,5 тысячи заявок. Об этом сообщил гендиректор АНО "Россия – страна возможностей", исполняющий обязанности ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров.

"По-прежнему много талантливых управленцев, которые хотят проверить себя, которые хотят повысить уровень своих знаний и, может быть, какие-то новые карьерные ступеньки сделать в своей судьбе", – цитирует Комиссарова ТАСС.

В рамках конкурса участники смогут продемонстрировать знания в профессиональных сферах, в том числе в отраслях здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и других. Партнеры мероприятия оценят знания участников и выберут среди них специалистов для дальнейшего трудоустройства в собственные компании.

Принять участие в конкурсе могут граждане из РФ и других стран не старше 55 лет, имеющие опыт работы на руководящих позициях от двух лет.

Зарегистрироваться на конкурс можно до 14 мая на сайте.

Ранее в Москве стартовал прием заявок на конкурс "Московские мастера – 2023" среди ветеринарных врачей. Конкурс проводится по двум направлениям: среди ветеринарных врачей по лечебной работе и ветсанэкспертов. Заявки будут принимать до 17 апреля.

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