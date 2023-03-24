Стартовал прием заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву!"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице стартовал прием заявок на конкурс "Покажи Москву!". Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Горожане смогут предложить свой вариант исторической, экологической, научной, спортивной или речной прогулки по Москве. Формат маршрута (пешеходный, велосипедный и другой) участники могут определить самостоятельно.

"Предложить вариант экскурсии по столице можно до 10 мая на сайте проекта. Ежегодно конкурс дает москвичам возможность рассказать об уникальных местах и достопримечательностях своего района", – цитируют Сергунину на сайте информационного центра правительства Москвы.

По результатам конкурса будут определены 17 победителей, 10 из которых выберет экспертное жюри, еще 7 – участники проекта "Активный гражданин" с помощью онлайн-голосования. Финалистов наградят памятными подарками и дипломами.

Итоги конкурса будут объявлены в июле. Лучше маршруты опубликуют в журнале Russpass Mag.

До этого в столице стартовал прием заявок на участие в новом сезоне онлайн-конкурса "Городская творческая мастерская". Участники смогут представить на конкурс рисунки, фотографии, а также выступить с танцевальными и музыкальными номерами. Заявки будут принимать до 8 июня.



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