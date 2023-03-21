Прием заявок на 10-й московский конкурс "Бюджет для граждан" стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова сообщила, что в столице стартовал прием заявок на 10-й московский конкурс "Бюджет для граждан". Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Самые яркие и полезные проекты конкурсантов воплощаются в жизнь – применяются на занятиях в школах и университетах, помогают совершенствовать городской портал "Открытый бюджет города Москвы", – рассказала она.

В конкурсе могут принять участие специалисты в самых разных областях, а также представители любой возрастной группы. Так, в 2022 году самому старшему участнику было 66 лет, а самому младшему – семь. Кроме того, в прошлом году география конкурса расширилась до 15 регионов.

Проекты конкурсантов помогают совершенствовать практики финансового просвещения. Представить свои работы на тему бюджетной грамотности можно в любой форме, например, в виде стихов, видеоролика, презентации и других.

В 2023 году конкурс больше направлен на практические проекты. Для граждан предусмотрено 13 номинаций, а для организаций – шесть. Появились новые номинации, среди которых:

"Лучшая дизайн-разработка для портала "Открытый бюджет города Москвы" и телеграм-канала "Открытый бюджет Москвы";

"Бюджет сквозь призму искусства";

"Информационные карточки о бюджете для социальных сетей и мессенджеров";

"Бюджетная мудрость";

"Игры о бюджете".

Итоги конкурса будут подведены в июне.

Ранее заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что с 20 марта открыт прием заявок на конкурс авторских экскурсий "Покажи Москву!".

Победителями смогут стать 17 авторов экскурсий. Из них 10 выберет экспертное жюри, а 7 – участники проекта "Активный гражданин". Финалисты получат памятные подарки и дипломы, а также размещение в журнале Russpass Mag.



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