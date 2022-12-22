В Москве открыли прием работ на конкурс имени Андрея Стенина

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Оргкомитет IX Международного конкурса для молодых фоторепортеров мира памяти Андрея Стенина объявил прием работ 2023 года. Конкурс носит имя специального фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня", погибшего летом 2014 года под Донецком при исполнении служебного задания.

По традиции ежегодное фотосоревнование началось в день рождения Стенина – 22 декабря.

Свои работы фотопрофессионалы в возрасте от 18 до 33 лет могут подать на сайте конкурса на русском, английском и китайском языках.

Число номинаций и категорий осталось неизменным: четыре номинации – "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени" и две категории – "Одиночные работы" и "Серии". В каждую из номинаций можно подать по одной одиночной работе и одной серии.

Прием конкурсных заявок открыт до 28 февраля 2023 года включительно.

Призовой фонд составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье места в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина – Гран-при – получит 700 тысяч рублей.

Конкурс нового года также сохраняет традицию выставочных турне своих победителей по российским и зарубежным городам. Роуд-шоу дает возможность молодым фоторепортерам продемонстрировать свои работы аудитории по всему миру, привлечь внимание к самым актуальным проблемам и вызовам современности. География выставок конкурса с момента его старта в 2014 году уже объединила свыше 40 городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.

В 2022 году Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами его нескольких номинаций стали Общеарабский информационный холдинг "Аль-Маядин ТВ" и Международный комитет Красного Креста (МККК).

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