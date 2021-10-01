На Гоголевском бульваре в Москве открылась выставка фотоконкурса имени Андрея Стенина

Фото: Луис Тато, Stenincontest

С 1 октября на Гоголевском бульваре в Москве можно увидеть избранные работы участников Международного конкурса фотожурналистики памяти Андрея Стенина. Целью соревнований являются поддержка молодых фотографов и привлечение общественного внимания к задачам современной фотожурналистики.

В экспозицию на Гоголевском бульваре вошло больше трех десятков работ авторов из России, Канады, Мексики, Ирана, Индии, Турции, Китая, Испании, Бангладеш и других стран.

Темы фотографий лучших, по мнению конкурса, молодых репортеров мира формируют фотоленту событий, взорвавших трафики новостных изданий последних полутора лет. Среди главных – протесты в Миннеаполисе в мае 2020 года, экологическая катастрофа, вызванная беспрецедентным за последние 25 лет нашествием саранчи в Африке и Азии, пандемия COVID-19, уже унесшая миллионы жизни людей по всему миру.

В середине октября станет известно, кто получит Гран-при конкурса имени Стенина и как распределятся призовые места в номинациях. Также планируется дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.