Прием заявок на XXIV рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" открылся в Москве

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Прием заявок на XXIV рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" открылся в столице 15 марта. По итогам ежегодного проекта Ассоциации менеджеров, организованного при поддержке ИД "Коммерсантъ", будут определены наиболее профессиональные управленцы России, лидеры в своих отраслях и функциональных направлениях.

Методология рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров" основана на принципе "лучшие выбирают лучших". Участникам рейтинга этого года и лауреатам прошлых лет предстоит оценить успехи коллег в своих функциональных направлениях по таким критериям, как деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду специализированных критериев. Решение о том, кто станет лауреатом, принимает деловое сообщество.

Официальный классификатор рейтинга 2023 года включает 16 функциональных направлений и более 20 отраслей. В ответ на новые веяния и запросы рынка в прошлом году в числе специальных номинаций рейтинга была представлена новая функция – "Директор по цифровой трансформации".

Прием заявок продлится до 31 мая. Выбор лауреатов рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров" проходит в несколько этапов – подача заявок, экспертное онлайн-голосование, верификационные встречи, расчет интегральной оценки и публикация результатов.

Свои заявки на участие в рейтинге этого года смогут подать управленцы в сфере высшего менеджмента и руководители функциональных направлений: коммерции и финансов, управления персоналом, маркетинга, общественных и корпоративных связей, области права, логистики, директора по развитию, по информационным технологиям, связям с инвесторами и отношениям с органами власти.

"Уже четверть века Ассоциация менеджеров выявляет наиболее талантливых управленцев страны среди высшего менеджмента российских компаний и руководителей функциональных направлений. За эти годы рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" стал не только инструментом оценки профессионализма людей, которые руководят предприятиями, компаниями, организациями страны, но и объективным индикатором состояния российской экономики. Он ярко отображает и предвосхищает процессы, происходящие в деловой среде, ежегодно представляет стране тех, кто продемонстрировал лучшие результаты в текущем году, кто оказал наибольшее влияние на российскую экономику", – отметил президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

Прошедшей осенью в Москве определили 17 победителей премии "Топ-1000 российских менеджеров" 2022 года. В номинации "Лучший высший руководитель" выиграл главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский, лучшим финансовым директором назвали зампрезидента – председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова. Приз в номинации "Лучший коммерческий директор" получил директор по продажам "Инвитро" Филипп Сапронов.

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