16:42Общество
Названы 17 победителей премии "Топ-1000 российских менеджеров"
Фото: пресс-служба Ассоциации менеджеров
В Москве определили 17 победителей премии "Топ-1000 российских менеджеров". Награждение прошло в "Геликон-опере".
В номинации "Лучший высший руководитель" выиграл главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский, лучшим финансовым директором назвали зампрезидента – председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова. Приз в номинации "Лучший коммерческий директор" получил директор по продажам "Инвитро" Филипп Сапронов.
Лучшим директором по информационным технологиям стал технический директор "Авито" Максим Сапронов, по маркетингу – вице-президент, руководитель блока сбыта и коммерции "Норникеля" Антон Берлин.
В список победителей также вошли:
- замгендиректора по связям с общественностью и маркетингу Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов;
- директор юридического департамента "Ашан" Павел Громов;
- замгендиректора, директор по связям и коммуникациям СУЭК Сергей Григорьев;
- корпоративный секретарь АФК "Система" Екатерина Кулакова;
- замгендиректора по управлению персоналом РУСАЛ Наталья Альбрехт;
- руководитель операционной логистики СИБУР Юлия Коваленко;
- директор по устойчивому развитию РУСАЛ Ирина Бахтина;
- вице-президент, директор по закупкам "Ростелекома" Татьяна Карасева;
- генпродюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская;
- директор по связям с инвесторами VK Татьяна Волочкович;
- директор дирекции по цифровой трансформации "Газпрома" Андрей Белевцев;
- независимый директор в компаниях "Норникель" и Банк "Санкт-Петербург" Алексей Германович.
Отмечается, что в 2022 году рейтинг и само событие собрали рекордное количество участников. Так, в рейтинг вошли более 2 000 номинантов, претендентов на приз было более 400. При этом на мероприятие были приглашены свыше 800 гостей.
Ранее стало известно, что Ассоциация менеджеров представила XXIII рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров". В него вошли топ-менеджеры в 12 ключевых функциональных направлениях и четырех специальных.
В этом году количество новых имен в списке стало больше и составило 49,7%.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!