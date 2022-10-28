Названы 17 победителей премии "Топ-1000 российских менеджеров"

Фото: пресс-служба Ассоциации менеджеров

В Москве определили 17 победителей премии "Топ-1000 российских менеджеров". Награждение прошло в "Геликон-опере".

В номинации "Лучший высший руководитель" выиграл главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский, лучшим финансовым директором назвали зампрезидента – председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова. Приз в номинации "Лучший коммерческий директор" получил директор по продажам "Инвитро" Филипп Сапронов.

Лучшим директором по информационным технологиям стал технический директор "Авито" Максим Сапронов, по маркетингу – вице-президент, руководитель блока сбыта и коммерции "Норникеля" Антон Берлин.

В список победителей также вошли:



замгендиректора по связям с общественностью и маркетингу Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов;

директор юридического департамента "Ашан" Павел Громов;

замгендиректора, директор по связям и коммуникациям СУЭК Сергей Григорьев;

корпоративный секретарь АФК "Система" Екатерина Кулакова;

замгендиректора по управлению персоналом РУСАЛ Наталья Альбрехт;

руководитель операционной логистики СИБУР Юлия Коваленко;

директор по устойчивому развитию РУСАЛ Ирина Бахтина;

вице-президент, директор по закупкам "Ростелекома" Татьяна Карасева;

генпродюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская;

директор по связям с инвесторами VK Татьяна Волочкович;

директор дирекции по цифровой трансформации "Газпрома" Андрей Белевцев;

независимый директор в компаниях "Норникель" и Банк "Санкт-Петербург" Алексей Германович.

Отмечается, что в 2022 году рейтинг и само событие собрали рекордное количество участников. Так, в рейтинг вошли более 2 000 номинантов, претендентов на приз было более 400. При этом на мероприятие были приглашены свыше 800 гостей.

Ранее стало известно, что Ассоциация менеджеров представила XXIII рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров". В него вошли топ-менеджеры в 12 ключевых функциональных направлениях и четырех специальных.

В этом году количество новых имен в списке стало больше и составило 49,7%.



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