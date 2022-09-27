В Москве представили XXIII рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров"

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Ежегодный, XXIII рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" представили сегодня Ассоциация менеджеров и издание "Коммерсант".
В этом году общее количество новых имен в рейтинге (без учета высших руководителей) увеличилось до 49,7% против 37,7% в прошлом. Отмечается, что это может быть связано с резким изменением бизнес-климата и потребностью менять бизнес-процессы в связи с введением санкций и уходом с российского рынка ряда западных компаний.
В рейтинге – топ-менеджеры в 12 основных функциональных направлениях и четырех специальных. К традиционным директорам по ИТ в этом году добавились директора по цифровой трансформации. Кроме того, в списке руководителей IT-компаний произошло сильное обновление – 80% против 35,3% в 2021-м.
Ознакомиться со списком "лучших из лучших" можно здесь.
Ассоциация менеджеров – одно из ведущих деловых объединений России, основанное в 1999 году. Ее деятельность нацелена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса и интеграцию в глобальную экономику.
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