Организаторы рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров" начали прием заявок

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В Москве начался прием заявок на участие в XXIII рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров". К старту проекта была приурочена пресс-конференция, которая состоялась 28 марта.

"Проект выдержал проверку временем. Мы не соперничали и не конкурировали с другими проектами. Скорее демонстрировали то, что называется обеспечением непрерывной деятельности, стабильной работой. Совершенно точно могу сказать, что мы сформировали традицию – начинать деловой сезон в сентябре с публикации рейтинга", – пояснил президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

По словам исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вячеслава Евсеева, участники рейтинга этого года и лауреаты прошлых лет оценят успехи коллег по таким критериям, как деловая репутация, вклад в развитие компании, а также ряду других.

Выбор лауреатов рейтинга проходит в несколько этапов: экспертное онлайн-голосование, расчет интегральной оценки, верификационные встречи. По итогам голосования будут определены наиболее профессиональные управленцы в 16 функциональных направлениях. В этом году рейтинг расширился новой категорией – директор по цифровой трансформации. Прием заявок продлится до 30 апреля 2022 года.

Итоги рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров" будут опубликованы 27 сентября в издании "Коммерсант".