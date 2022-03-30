Организаторы рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров" начали прием заявок

Фото: Дмитрий Тур
В Москве начался прием заявок на участие в XXIII рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров". К старту проекта была приурочена пресс-конференция, которая состоялась 28 марта.
"Проект выдержал проверку временем. Мы не соперничали и не конкурировали с другими проектами. Скорее демонстрировали то, что называется обеспечением непрерывной деятельности, стабильной работой. Совершенно точно могу сказать, что мы сформировали традицию – начинать деловой сезон в сентябре с публикации рейтинга", – пояснил президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.
По словам исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вячеслава Евсеева, участники рейтинга этого года и лауреаты прошлых лет оценят успехи коллег по таким критериям, как деловая репутация, вклад в развитие компании, а также ряду других.
Выбор лауреатов рейтинга проходит в несколько этапов: экспертное онлайн-голосование, расчет интегральной оценки, верификационные встречи. По итогам голосования будут определены наиболее профессиональные управленцы в 16 функциональных направлениях. В этом году рейтинг расширился новой категорией – директор по цифровой трансформации. Прием заявок продлится до 30 апреля 2022 года.
Итоги рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров" будут опубликованы 27 сентября в издании "Коммерсант".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: