В Москве дадут старт рейтингу "Топ-1000 российских менеджеров"

Фото: Дмитрий Тур

28 марта в Москве состоится пресс-конференция, посвященная старту XXIII рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров" Ассоциации менеджеров и издательского дома "Коммерсант". Мероприятие пройдет в пресс-центре РИА Новости на Зубовском бульваре. Начало – в 10:00.

С приветственным словом на пресс-конференции выступит президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин. Модератором встречи станет исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.

Участниками события также станут:

генеральный директор Fun&Sun Тарас Демура;

директор по направлению "Цифровая трансформация отраслей и компаний" АНО "Цифровая экономика" Алексей Сидорюк;

руководитель управления по коммуникациям и работе с инвесторами "Северсталь" Владимир Залужский;

директор по персоналу ГК "ВЕЛЕС Капитал" Марина Миронова;

директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин;

директор "Издательского синдиката" АО "Коммерсант" Владимир Лавицкий.

В ходе беседы спикеры обсудят несколько важных вопросов. Будет ли рейтинг расширен новыми функционалами? Что представляют собой новые вызовы, стоящие перед управленцами? Изменилось ли в обществе отношение к топ-менеджерам? Переживают ли руководители трансформацию профессиональных навыков? Переосмысляется ли роль женского лидерства?

Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" – проект Ассоциации менеджеров и ИД "Коммерсант", который публикуется в издании "Коммерсант" и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских управленцев. Рейтинг выявляет наиболее профессиональных топ-менеджеров России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях.