В Москве наградили победителей премии "Топ-1000 российских менеджеров"

Фото: Дмитрий Тур

В Москве состоялась церемония вручения главной премии в области управления "Топ-1000 российских менеджеров". Она организована Ассоциацией менеджеров и издательским домом "Коммерсант".

Впервые в истории премии был выбран победитель в номинации "Лучший директор по закупкам". В своей приветственной речи президент – основатель Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин отметил реалии текущего года. По его словам, реальностью стали ускорение тотальной цифровизации, развитие электронной торговли и технологии искусственного интеллекта. Чтобы достигать этих целей, управленцы должны справляться с новыми вызовами, подчеркнул Зеленин.

Ассоциация менеджеров была создана в 1999 году и является одним из ведущих деловых объединений страны. Ее работа нацелена на профессиональное развитие сообщества, ориентация – на социально ответственные стандарты ведения бизнеса и интеграцию в глобальную экономику.