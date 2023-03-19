В Москве начнут сбор заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что с 20 марта будет открыт прием заявок на конкурс авторских экскурсий "Покажи Москву!".

Как сообщается на портале мэра и правительства города, на выбор будут предложены пять тем: история, наука, спорт, экология и речные прогулки. Тип маршрута может быть любым – будь то пеший, велосипедный или тематический.

"Ежегодно конкурс дает москвичам возможность рассказать об уникальных местах и достопримечательностях своего района. Автором может стать как профессиональный гид, так и обычный горожанин, который увлекается историей и архитектурой", – заявила Сергунина.

Вице-мэр уточнила, что предложить свой вариант экскурсии конкурсанты могут до 10 мая 2023 года на сайте проекта.

Победителями смогут стать 17 авторов экскурсий. Из них 10 выберет экспертное жюри, а 7 – участники проекта "Активный гражданин". Финалисты получат памятные подарки и дипломы, а также размещение в журнале Russpass Mag.

Ранее в марте сообщалось, что в проекте "Открой#Моспром" стартовала регистрация на экскурсии по столичным фабрикам и заводам. Для посещения будут доступны порядка 30 промышленных предприятий.

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