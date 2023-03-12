На экскурсиях по столичным предприятиям побывали свыше 11,5 млн человек за 5 лет – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что на экскурсиях по столичным предприятиям побывали свыше 11,5 миллиона человек за 5 лет.

"В проекте "Открой#Моспром", где москвичи знакомятся с работой и историей промышленности, в прошлом году прошло 800 туров – вчетверо больше, чем в 2021 году", – сообщил мэр в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что авторы экскурсий находятся в постоянном поиске интересных форматов. На предприятиях проходят концерты и спектакли. Кроме того, на фабриках посетителям предлагают примерить на себя роль производителей сладостей, косметики и много другого.

Собянин уточнил, что для обучающихся в технических вузах создано специальное направление – "МОСПРОМ STUDWEEK". Студенты на протяжении недели посещают заводы, участвуют в соревнованиях по решениям прикладных задач и проходят быстрые собеседования.

Порядка 200 студентов нашли работу или прошли практику на ведущих столичных предприятиях.

Проект "Открой#Моспром" объединяет более 110 московских фабрик и заводов, не только старых, но и молодых предприятий. Например, косметическая фабрика "Свобода", фабрики холдинга "Объединенные кондитеры", производитель очков "Айкрафт", фабрика шоколадных конфет "Френчкисс", поставщик готовых модулей для квартир "МонАрх".

Ранее сообщалось, что ученики медицинских классов столичных школ отправятся на экскурсии на подстанции скорой помощи. Школьники отправятся на подстанции скорой помощи впервые. Там им расскажут об организации работы врачей, принципах работы медиков с оборудованием.



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