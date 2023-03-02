09:29Город
Московские старшеклассники провели предпрофессиональные каникулы в лучших вузах города
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Московские школьники посетили предпрофессиональные каникулы в ведущих столичных вузах. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Школьники имеют возможность посещать занятия в вузах благодаря партнерству университетов и институтов с проектами предпрофессионального образования. Участники получают возможность вести исследовательскую деятельность под руководством преподавателей вузов.
"Ребята посещают в вузах лекции и практические занятия, а в феврале в университетах для них были организованы предпрофессиональные каникулы, в ходе которых старшеклассники занимались проектной работой под руководством лучших преподавателей вузов", – приводят слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.
В МГТУ "Станкин" ученики старших классов освоили навык программирования на языке Java и научились разрабатывать приложения в интегрированной среде Android Studio. В конце обучения каждый участник представил собственный проект.
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Культуре речи и грамотности ребят обучили представители Союза кинематографистов России. Кроме того, каждый ученик сгенерировал информационный повод и написал пресс-релиз.
Ознакомиться с подробным списком доступных лекций, мастер-классов и экскурсий можно на портале предпрофессионального образования.
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