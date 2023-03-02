Московские старшеклассники провели предпрофессиональные каникулы в лучших вузах города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московские школьники посетили предпрофессиональные каникулы в ведущих столичных вузах. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Школьники имеют возможность посещать занятия в вузах благодаря партнерству университетов и институтов с проектами предпрофессионального образования. Участники получают возможность вести исследовательскую деятельность под руководством преподавателей вузов.

"Ребята посещают в вузах лекции и практические занятия, а в феврале в университетах для них были организованы предпрофессиональные каникулы, в ходе которых старшеклассники занимались проектной работой под руководством лучших преподавателей вузов", – приводят слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

В МГТУ "Станкин" ученики старших классов освоили навык программирования на языке Java и научились разрабатывать приложения в интегрированной среде Android Studio. В конце обучения каждый участник представил собственный проект.

Участники программы в РГУ имени А. Н. Косыгина отработали ключевые вопросы медиапроектирования, в том числе собрали телевизионную программу и запустили ее в эфир. Помимо этого, школьники узнали о ключевых моментах самопрезентации и факторах успешных выступлений на публике.

Преподаватели ВШЭ обучили участников проектированию роботов и созданию IT-проектов в виртуальных средах. Помимо этого, школьникам рассказали об основах frontend- и backend-разработки.

Культуре речи и грамотности ребят обучили представители Союза кинематографистов России. Кроме того, каждый ученик сгенерировал информационный повод и написал пресс-релиз.

Ознакомиться с подробным списком доступных лекций, мастер-классов и экскурсий можно на портале предпрофессионального образования.

Ранее в библиотеке "Московской электронной школы" (МЭШ) стали доступны видеоразборы заданий ЕГЭ по всем предметам от лучших учителей столицы. Видеоразборы станут для учеников дополнительным ресурсом в подготовке, помогут еще раз обратить внимание на особенности выполнения заданий без ошибок.



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