Проект "Открой#Моспром" открыл регистрацию на экскурсии по столичным предприятиям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проект "Открой#Моспром" открыл регистрацию на экскурсии по столичным фабрикам и заводам. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В 2023 году проект отметит первый юбилей. По случаю пятилетия проекта москвичи смогут посетить порядка 30 промышленных предприятий. Ежемесячно будут организовывать по пять экскурсий.

"В числе новичков, например, производитель сумок и аксессуаров "Медведково", – цитируют Овчинского на портале мэра и правительства Москвы.

На шоколадной фабрике French Kiss для гостей проведут мастер-класс по изготовлению конфет, в музее Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева расскажут о вкладе столичных предприятий промышленности в освоение космоса.

На заводе ОАО "Элтеза" жителям столицы продемонстрируют процесс изготовления микропроцессорных систем, которые помогают управлять безопасностью движения поездов. Кроме того, на предприятии ООО "Фабрика вентиляции Галвент" проведут экскурсии по цехам, в которых производят вентиляционное оборудование, установленное в жилых домах и других зданиях в России.

До этого Сергей Собянин сообщил, что на экскурсиях по столичным предприятиям за пять лет побывали более 11,5 миллиона человек. Благодаря посещению московских производств около 200 студентов прошли практику и получили трудоустройство. Всего в проекте участвуют более 110 столичных фабрик и заводов.

На экскурсиях по столичным предприятиям побывали свыше 11,5 млн человек за 5 лет – Собянин

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!