Прием заявок на конкурс новых технологий для лиц с ОВЗ стартовал в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве стартовал прием заявок на конкурс новых технологий для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) AssistiveTech. Об этом сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Конкурс состоится в России впервые. Потенциальным участникам необходимо заполнить анкету с описанием проекта своего продукта. Решение должно быть готовым к тестированию или внедрению.

"По результатам конкурса жюри отберет 30 проектов. В рамках технологического конкурса компании получат поддержку экспертов, возможность продемонстрировать свои проекты представителям корпораций и привлечь не только государственные, но и частные инвестиции", – приводят слова Фурсина портале мэра и правительства Москвы.

Партнерами конкурса являются ряд технологичных компаний: "Метиз", "Октава", "Моторика" и другие. Они занимаются разработкой средств для помощи людям с ОВЗ.

Прием заявок на конкурс продлится до 7 апреля. Результаты станут известны 14 апреля. Разработчики 20 самых перспективных решений получат возможность выступить перед компаниями и инвестиционными фондами.

Ранее стало известно, что в 2023 году гранты на реализацию полезных для горожан проектов получили 227 НКО.

На конкурс подали 923 заявки по 12 номинациям. Победили 227 НКО, и 92 из них впервые получили грантовую поддержку.



Собянин: в 2023 году гранты на реализацию полезных для горожан проектов получили 227 НКО

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