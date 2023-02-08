Путин поручил ускорить утверждение инновационных проектов по защите от инфекций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин поручил кабмину ускорить процедуру утверждения инновационных проектов, которые связаны с быстрым реагированием на распространение инфекций. Об этом глава государства сказал на заседании Совета по науке и образованию 8 февраля.

"Необходимо ускорить утверждение важнейших инновационных проектов по формированию системы быстрого реагирования на инфекционные заболевания. А также по созданию новых источников энергии, ее передачи и хранения", – передает ТАСС его слова.

Ранее Путин заявил, что Россия должна в ограниченный срок вывести на новый уровень собственные технологии в области искусственного интеллекта и промышленности.

По его словам, это позволит стране обеспечить технологический суверенитет и независимость в производстве критически важной продукции. Президент подчеркнул, что РФ должна действовать на опережение, интенсивно создавая собственные конкурентные решения в экологии, медицине, энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и сфере обеспечения безопасности.

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