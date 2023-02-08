Собянин: открыт прием заявок на участие в конкурсе на премию "Новатор Москвы"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на участие в конкурсе "Новатор Москвы", который направлен на поддержку отечественных инноваций. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

"Мы задумали его для поддержки уникальных российских инноваций на любой стадии – от идеи до уже вышедших на рынок проектов", – говорится в его публикации.

Подать заявку можно по ссылке. Конкурс для изобретателей проводится каждый год. В нем есть следующие номинации:

"Проект будущего" – для авторов с инновационной идеей;

"Меняющие реальность" – для разработчиков, готовящих продукт к выводу на рынок;

"Лидеры инноваций" – для проектов, уже нашедших своего покупателя.

К участию приглашаются группы изобретателей до пяти человек. Можно также участвовать одному.

В каждой номинации есть шесть направлений:

"Медицина и фармацевтика";

"Транспорт и логистика";

"Экология и охрана окружающей среды";

"Благоустройство и строительство";

"Общественные проекты";

"Промышленность".

Новаторы, которые выиграют в конкурсе, получат премии в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в Москве за три года существования программы пилотного тестирования инноваций количество ее площадок превысило 200, что является наибольшим показателем в мире среди аналогичных проектов.

Предприниматели получают возможность проверить свои разработки в реальных условиях на базе городских и коммерческих предприятий. Как отметила заммэра столицы Наталья Сергунина, всего в рамках проекта было начато свыше 300 испытаний, более чем две трети из которых уже завершены.



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