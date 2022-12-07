Собянин поддержал развитие инновационных городских агрокомплексов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Машина

Власти столицы выделили 350 миллионов рублей на поддержу передовых агрокомплексов для роста объемов производства зеленных культур. Постановление подписал Сергей Собянин.

Речь идет о вертикальных фермах, которые состоят из многоярусных теплиц. Для поддержания их работы специалисты используют инженерные, климатические и информационно-технологические решения. Портал мэра и правительства Москвы поделился основными преимуществами подобных ферм, среди них:

выращивание без пестицидов;

всегда свежая продукция;

повышенная урожайность;

экономия воды;

экономия расходов;

экологичность.

На данный момент в столичном регионе свою деятельность осуществляют свыше 10 вертикальных ферм. Общий объем выпускаемой продукции составляет более 280 тонн в год. Производства расположились на площади в 1,5 гектара.Чтобы получить гранд из бюджета, следует стать участником Московского инновационного кластера. Также необходимо учесть требования к площади производственных помещений и произвести обязательство по количеству отгрузки продукции.

Кроме того, оцениваться будет и уровень потенциальной заплаты специалистов. Максимальный размер гранта составит 50 миллионов рублей на одну компанию.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина объявила о начале нового набора в "Академию инноваторов". Проект представляет собой городскую программу развития для начинающих предпринимателей.

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