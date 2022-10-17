Москвичам рассказали о социальных проектах, получивших гранты мэра в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Валерия Чулкова

В этом году гранты мэра Москвы получат 227 некоммерческих организаций. В основном это проекты, реализующиеся в области интеллектуального развития подрастающего поколения, популяризации здоровья, развития культуры и спорта и многих других.

Большинство инициатив будут проведены благодаря победителям конкурса. Например, теперь воплотятся в жизнь состязания молодых музыкантов.

В конкурсе приняли участие 923 НКО, 227 из которых получат поддержку до пяти миллионов рублей. Деньги будут направлены на проведение социальных проектов. На состязании было представлено 12 номинаций, например "Молодежь Москвы", "Благотворительность", "Городские инновации", "Творческая Москва" и многие другие.

"Наша задача – поддерживать хорошие проекты из самых разных сфер. Не менее важно помочь новым организациям, которые только начали работать. В этом году мы в полтора раза увеличили ежегодный объем грантов – с 400 до 600 миллионов рублей. Это значит, что в городе появится еще больше социально важных инициатив", – цитирует председателя комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерину Драгунову портал мэра и правительства Москвы.

Теперь благодаря состязаниям в городе появятся новые спортивные секции, например сапсерфинга. Помимо этого, поддержку получит фонд помощи детям "Образование для будущего", специалисты которого будут организовывать для учеников литературные встречи.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госархива РФ организовали новый образовательный проект "Учебный день в архиве" для учащихся предпрофессиональных классов.

Они научат ребят анализировать историческую документацию и познакомят с различными источниками информации.

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