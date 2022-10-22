Собянин рассказал об инновациях в столичном здравоохранении

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин заявил, что при совершенствовании системы здравоохранения в столице большое внимание уделяется внедрению инноваций. Об этом градоначальник рассказал в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что в Москве реализуется программа пилотного тестирования инноваций. По его словам, она приносит пользу пациентам и бизнесу.

"Предприниматели получают рекомендации по доработке продукта, медучреждения – технологические решения, а люди – эффективные и современные методы лечения", – говорится в его публикации.

Собянин рассказал, что в столичных медучреждениях уже применяются следующие разработки:

экзокисть – конструкция помогает восстановить подвижность рук после травм;

"искусственное солнце" – воспроизводит дневной свет и восполняет его нехватку у пациентов.

Ранее стало известно , что в ближайшие три года в столице планируется построить более 160 объектов социальной инфраструктуры и безопасности.

Речь идет о проектах восьми поликлиник, четырех больничных корпусов, подстанции скорой помощи, 27 физкультурно-оздоровительных комплексов.



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