17:14Мэр Москвы
Собянин рассказал об инновациях в столичном здравоохранении
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Сергей Собянин заявил, что при совершенствовании системы здравоохранения в столице большое внимание уделяется внедрению инноваций. Об этом градоначальник рассказал в своем телеграм-канале.
Мэр отметил, что в Москве реализуется программа пилотного тестирования инноваций. По его словам, она приносит пользу пациентам и бизнесу.
"Предприниматели получают рекомендации по доработке продукта, медучреждения – технологические решения, а люди – эффективные и современные методы лечения", – говорится в его публикации.
Собянин рассказал, что в столичных медучреждениях уже применяются следующие разработки:
- экзокисть – конструкция помогает восстановить подвижность рук после травм;
- "искусственное солнце" – воспроизводит дневной свет и восполняет его нехватку у пациентов.
Ранее стало известно, что в ближайшие три года в столице планируется построить более 160 объектов социальной инфраструктуры и безопасности.
Речь идет о проектах восьми поликлиник, четырех больничных корпусов, подстанции скорой помощи, 27 физкультурно-оздоровительных комплексов.
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