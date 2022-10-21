Две детские поликлиники открылись в Кунцеве и Савеловском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице открылись две новые детские поликлиники, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, медицинскую помощь в новых зданиях будут получать 22,4 тысячи детей.

Так, поликлиника в Савеловском районе находится по адресу Вятская улица, дом 37. Она рассчитана на 320 посещений в смену. Четырехэтажное здание занимает площадь 4,6 тысячи квадратных метров. Туда переехал филиал № 3 детской городской поликлиники № 39.

В свою очередь, поликлиника площадью 5,1 тысячи квадратных метров в Кунцеве располагается по адресу улица Академика Павлова, дом 40А. В здание переехал филиал № 3 детской поликлиники № 130.

Ранее стало известно, что в ближайшие три года в столице планируется построить более 160 объектов социальной инфраструктуры и безопасности.

Речь идет о проектах 8 поликлиник, 4 больничных корпусов, подстанции скорой помощи, 27 физкультурно-оздоровительных комплексов.

Также столичные власти планируют продолжить развивать культурно-туристическую среду – в столице построят и реконструируют 30 объектов культуры.

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