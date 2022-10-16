Более 23 млн квадратных метров дорог отремонтировали в Москве с начала года

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы

Свыше 23 миллионов квадратных метров дорог отремонтировали в столице с начала года. Об этом Москве 24 сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Отремонтированы, конечно, большие магистрали, это участки Варшавского шоссе, это Волоколамское шоссе, это Ленинский проспект, это часть Садового Кольца, часть МКАДа, это наши дороги, которые идут по территории ТиНАО и многие другие объекты", – заявил он.

При этом, по словам Бирюкова, 6 миллионов дорог, которые входят в программу ремонта на 2023 год, находятся в хорошем состоянии.

Ранее столичные власти завершили ремонт Нижегородской эстакады на Третьем транспортном кольце. По словам Бирюкова, эстакада требовала ремонта, поскольку на ее дорожном полотне образовались колеи, которые оказывали негативное влияние на безопасность движения.

Рабочие обновили дорожное покрытие на площади более 130 тысяч квадратных метров, заменили гидроизоляцию и устранили протечки в подмостовом пространстве.



"Интервью": Петр Бирюков – о столичных дорогах и благоустройстве

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