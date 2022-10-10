В Москве завершился ремонт Нижегородской эстакады

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Столичные власти завершили ремонт Нижегородской эстакады на Третьем транспортном кольце, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Завершены мероприятия по текущему ремонту Нижегородской эстакады в составе Третьего транспортного кольца, которая была введена в эксплуатацию в 2002 году. Работы проводились в круглосуточном режиме, поочередно на внешней и внутренней частях мостового сооружения", – сказал он.

По словам Бирюкова, эстакада требовала ремонта, поскольку на ее дорожном полотне образовались колеи, которые оказывали негативное влияние на безопасность движения. Рабочие обновили дорожное покрытие на площади более 130 тысяч квадратных метров, заменили гидроизоляцию и устранили протечки в подмостовом пространстве.

"В ближайшее время приступим к нанесению дорожной разметки", – пояснил Бирюков.

Он отметил, что за последние 11 лет в Москве ремонт был проведен на всех объектах мостового хозяйства, что позволило продлить срок их эксплуатации и создать более комфортные условия водителей и пешеходов.

Ранее сообщалось, что на пересечении путей Московских центральных диаметров и автомобильных дорог построят 44 транспортных сооружения.

Отмечалось, что больше всего объектов появятся на МЦД-2. Там планируют возвести 12 тоннелей и путепроводов. Еще 11 дорожных сооружений возведут на МЦД-3.

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