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18:31

Реконструкция Дмитровского путепровода выполнена почти наполовину – Бочкарев

городстроительство

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Ремонтные работы на Дмитровском путепроводе выполнены почти наполовину, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Комплекса градостроительной политики и строительства города.

"На данный момент ведутся работы по строительству подпорных стен, опор строящегося путепровода, а также укрупнение металлических конструкций пролетных строений. Общую готовность объекта можно оценить в 45%", – рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

Он отметил, что окончание работ запланировано на конец 2023 года. После ремонта на участке дороги будут доступны четыре полосы в каждом направлении.

Кроме того, Бочкарев уточнил, что специалистам предстоит переустроить дождевой сток и перестроить 2 километра дорог, в частности путепровод длиной 312 метров. Прилежащую территорию собираются благоустроить. На ней уложат 2,4 гектара газона, а также высадят деревья и кустарники.

Благодаря реконструкции получится сделать больше пропускную способность Дмитровского шоссе и улучшить связь с северным участком МСД. Также с открытием путепровода появится возможность возведения новой железнодорожной инфраструктуры, в том числе на МЦД-3 и на высокоскоростной магистрали "Москва – Санкт-Петербург".

Ранее сообщалось, что на пересечении путей Московских центральных диаметров и автомобильных дорог построят 44 транспортных сооружения.

Отмечалось, что больше всего объектов появятся на МЦД-2. Там планируют возвести 12 тоннелей и путепроводов. Еще 11 дорожных сооружений возведут на МЦД-3.

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