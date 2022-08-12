Московский скоростной диаметр поможет разгрузить транспортные артерии – Бочкарев

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Строительство эстакад, путепроводов и тоннелей на участках Московского скоростного диаметра поможет распределить транспортные потоки. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Московский скоростной диаметр – один из самых масштабных дорожных проектов в столице. Его реализация поможет разгрузить крупные магистрали и связать городские территории. В настоящее время активно строятся десятки искусственных сооружений на его участках, которые возводят специалисты "Мосинжпроекта", – привели на портале слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Участок МСД от улицы Грайвороновской до улицы Шоссейной готов на треть. Его протяженность составит 10 километров. Строительство участка улучшит транспортную инфраструктуру юго-востока Москвы, сообщил Бочкарев.

Он также отметил, что на участке от улицы Шоссейной до улицы Полбина прокладывают инженерные коммуникации и устанавливают шумозащитные экраны. Там же возводят две эстакады, которые свяжут скоростной диаметр с Третьим транспортным кольцом в районе улицы Люблинской. От улицы Полбина до Курьяновского бульвара идет строительство автодороги.

Кроме того, на отрезке от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления железной дороги строят четыре путепровода: через Кавказский бульвар, улицу Кантемировскую, реку Городню и Котляковский ручей. По словам Бочкарева, сооружения будут готовы в ближайшее время.

На участке скоростного диаметра от Павелецкого направления железной дороги до МКАД специалисты установили опоры. Эстакаду также возводят вблизи платформы Покровское МЦД-2, сообщил заммэра.

В настоящее время продолжается строительство моста через реку Битцу на участке от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Длина сооружения составит 109 метров, ширина – 40 метров.

Ранее стало известно, что в Москве изменится разметка на участках Третьего транспортного кольца. Дорожные службы наносят новую разметку на проблемных участках ТТК для комфортного движения водителей. Прежняя разметка создавала для автомобилистов затруднения, сообщил руководитель ведомства Александр Орешкин.