В Москве изменится разметка на участках Третьего транспортного кольца

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2022 году специалисты планируют реализовать пять проектов, направленных на изменение организации дорожного движения на Третьем транспортном кольце. Об этом сообщает ГБУ "Автомобильные дороги".

Дорожные службы наносят новую разметку на проблемных участках ТТК для комфортного движения водителей в Москве. Прежняя разметка создавала для автомобилистов затруднения, сообщил руководитель ведомства Александр Орешкин.

"Наши специалисты нанесут новую дорожную разметку и, таким образом, снизят загруженность проблемных зон кольцевой магистрали", – добавил он.

Новая разметка появится на пяти участках ТТК. Сейчас работы уже завершили на 2 отрезках.

С Лефортовской набережной появился прямой съезд на улицу Радио, что позволяет сократить время маршрута. На съезде с внутренней стороны ТТК на Звенигородское шоссе в сторону области увеличено количество полос с 1 до 2. Благодаря этому водители могут выезжать на шоссе намного быстрее, отметили в ведомстве.

Также в результате нанесения разметки на улице Сущевский Вал увеличится количество полос с 5 до 6, будут отделены островком безопасности 2 полосы съезда с Рижской площади. Движение станет более безопасным.

Подробная разметка на Спартаковской площади позволит водителям быстрее ориентироваться на пересечении ТТК и дублеров. В дальнейшем специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" планируют обновить разметку Автозаводского моста. Там добавят полосу движения, что сократит время ожидания автомобилистов в заторах.

По предварительным прогнозам, работы планируют завершить к концу дорожно-ремонтного сезона.

Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства обновили 15 тысяч погонных километров дорожной разметки. Работы провели на ключевых магистралях и улицах, в первую очередь возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных транспортно-пересадочных узлов и парков, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

