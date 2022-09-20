Свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта обновили в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты столичных городских служб обновили более 23 миллионов квадратных метров асфальта к осенне-зимнему периоду, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Всего обновили свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта. Выполнены работы на участках Бульварного и Кремлевского кольца, ТТК и МКАД, Рязанском и Кутузовском проспектах, Ярославском шоссе. Завершаются мероприятия на отдельных объектах в административных округах", – отметил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Среди основных задач ежегодного ремонта дорог заммэра назвал возможность убрать колейность, образовавшуюся из-за интенсивного движения и перепадов температуры.

По словам Бирюкова, ремонт осуществляется с помощью применения современных технологий и собственных асфальтобетонных смесей.

Уточняется, что щебеночно-мастичный состав используется для вылетных магистралей и дорог с высокой интенсивностью движения, что дает возможность избежать повреждений полотна при значительной транспортной нагрузке.

Ранее сообщалось, что в этом году в программу благоустройства по предложениям жителей включили более 2,5 тысячи дворов, работы будут завершены в сентябре.

Как отметил Петр Бирюков, самые частые просьбы горожан – добавить зелени, сделать дополнительное освещение, оборудовать детские и спортивные площадки, установить новые скамейки.

