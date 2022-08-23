Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты завершили ремонт дороги на Мытной улице в столице, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

Там обновили 54 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части и привели в порядок 22 тысячи квадратных метров покрытия тротуаров.



"Ремонт был необходим для устранения колейности, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения. В ближайшее время приступим к нанесению новой дорожной разметки. Работы проведем в ночное время, когда ниже трафик", – говорится в сообщении.



Уточняется, что для нанесения разметки будут частично ограничивать движение. Всего планируется обновить более 1,5 тысячи квадратных метров линий, в том числе 21 знак "Инвалиды", шесть знаков "Дети", спецполосы для общественного транспорта.



Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по обновлению дорожного полотна на Бульварном кольце на 80%. Он отметил, что работы ведутся с частичным перекрытием движения транспорта преимущественно по ночам.

Бирюков уточнил, что такой ремонт нужно проводить регулярно из-за высокой нагрузки на дорогу, в результате которой возникает колейность.

