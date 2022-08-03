Работы по благоустройству участка Ленинского проспекта выполнены на 70%

12:56
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Специалисты выполнили работы по благоустройству участка Ленинского проспекта на 70%, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В 2020–2021 годах было проведено благоустройство части Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД, в этом году делаем участок от проезда Апакова до Университетского проспекта", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.
Бирюков отметил, что этот проект отличается дополнительным озеленением дороги и прилегающих территорий. После завершения работ там будет много деревьев и кустарников, а также зеленых изгородей.
"Приступили к мощению тротуаров и укладке асфальта в пешеходной зоне, затем заменим покрытие проезжей части, обустроим парковочные карманы. В рамках проекта установим 27 современных остановочных павильонов с зарядными слотами", – добавил Бирюков.
Кроме того, в зонах отдыха и скверах установят навигационные стелы и лавочки, обустроят велопарковки, пункты прокатов велосипедов и самокатов. Также специалисты приведут в порядок площадки для детей и занятий спортом.
Ранее Бирюков рассказал, что специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по обновлению дорожного полотна на Бульварном кольце на 80%. Он отметил, что работы ведутся с частичным перекрытием движения транспорта преимущественно по ночам.
В настоящее время специалисты меняют покрытие на трех заключительных участках – Тверском бульваре, площади Пречистенских Ворот и в Соймоновском проезде.
Бирюков уточнил, что такой ремонт нужно проводить регулярно из-за высокой нагрузки на дорогу, в результате которой возникает колейность.
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