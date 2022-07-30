Работы по обновлению дорожного полотна на Бульварном кольце завершены на 80%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по обновлению дорожного полотна на Бульварном кольце на 80%, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаются масштабные мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия ряда участков одной из ключевых центральных магистралей – Бульварного кольца. Всего отремонтируем более 160 тысяч квадратных метров дорожного полотна", – приводятся слова Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
Он отметил, что работы ведутся с частичным перекрытием движения транспорта преимущественно по ночам. В настоящее время специалисты меняют покрытие на трех заключительных участках – Тверском бульваре, площади Пречистенских Ворот и в Соймоновском проезде.
Бирюков уточнил, что такой ремонт нужно проводить регулярно из-за высокой нагрузки на дорогу, в результате которой возникает колейность.
В Москве уже отремонтировали 310 дорожных объектов. Это участки на Рязанском проспекте, улицах Таганская и Народного Ополчения, проспекте Мира, на ТТК и МКАД. Всего планируется заменить 23 миллиона квадратных метров асфальта.
Ранее стало известно, что движение для транспорта на нескольких столичных улицах будет круглосуточно закрыто до конца августа из-за работ по замене асфальта. Ограничения затронут Большой Власьевский, Малый Власьевский и Глазовский переулки, переулок Сивцев Вражек и ряд других улиц.
Также в Москве начался ремонт развязки на пересечении Волгоградского проспекта и МКАД. В рамках проекта планируется заменить защитный слой бетона дорожного покрытия, гидроизоляцию и деформационные швы, а затем заменить асфальт и ограждение дороги.
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