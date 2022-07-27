В Москве завершился ремонт Покровского путепровода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На юге Москвы завершился капитальный ремонт Покровского путепровода. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Заменили гидроизоляцию, устранили протечки в подмостовом пространстве. На финальном этапе обновили дорожное полотно площадью пять тысяч квадратных метров и нанесли новую разметку", – цитирует его пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что необходимость ремонта была обусловлена наличием разрушений, влияющих на безопасность движения транспорта. Работы проводились с частичными перекрытиями.

Ранее в Москве начался ремонт развязки на пересечении Волгоградского проспекта и МКАД. В рамках проекта планируется заменить защитный слой бетона дорожного покрытия, гидроизоляцию и деформационные швы, а затем заменить асфальт и ограждение дороги.