Свыше 160 объектов социальной инфраструктуры и безопасности построят в Москве за три года

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Более 160 объектов социальной инфраструктуры и безопасности планируют построить в столице за три года. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

"Градостроительная политика Москвы была и остается социально ориентированной – ежегодно в столице строятся десятки объектов социального назначения. В ближайшие три года предполагается построить более 130 зданий для таких учреждений, а также 32 объекта безопасности", – отметил он.

Бочкарев уточнил, что в эти планы входит строительство:

восьми поликлиник;

четырех больничных корпусов;

подстанции скорой помощи.

Ледового дворца для Центра спорта "Самбо-70";

спорткомплекса с крытым катком, бассейном и экстрим-парком в Некрасовке.

Как отметил заммэра, в ближайшие три года в Москве введут в эксплуатацию более 60 зданий для детских садов и школ. Кроме того, будет завершено строительство 27 физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных сооружений, в том числе:Также Бочкарев подчеркнул, что власти города намерены продолжить развивать культурно-туристическую среду – в столице построят и реконструируют 30 объектов культуры.

Ранее председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что в Войковском районе столицы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию здания детской поликлиники на 320 посещений в смену. По его словам, поликлиника расположена по адресу Головинское шоссе, дом 6А.

Медучреждение построили за счет городского бюджета на месте снесенного ветхого здания детсада. В новое строение общей площадью 5,3 тысячи квадратных метров сможет переехать филиал детской поликлиники № 133, который ранее размещался на первом этаже жилого дома.

Лечебное учреждение спроектировано согласно новому московскому стандарту поликлиник, и теперь жители района смогут пройти современную диагностику и получить консультации профильных специалистов в шаговой доступности от дома, отметил Войстратенко.



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