Детская поликлиника на 320 посещений в смену откроется в Войковском районе

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Войковском районе столицы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию здания детской поликлиники на 320 посещений в смену, рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По его словам, поликлиника расположена по адресу Головинское шоссе, дом 6А.

"Комитет выдал разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, который был долгожданным для жителей Войковского района. В новое строение общей площадью 5,3 тысячи квадратных метров сможет переехать филиал детской поликлиники № 133, который ранее размещался на первом этаже жилого дома", – приводятся слова Войстратенко на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что поликлинику построили за счет городского бюджета на месте снесенного ветхого здания детсада.

"Лечебное учреждение спроектировано согласно новому московскому стандарту поликлиник, и теперь жители района смогут пройти современную диагностику и получить консультации профильных специалистов в шаговой доступности от дома", – пояснил Войстратенко.

По его словам, Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на объектах здравоохранения. На всех этапах строительства специалисты проверяли качество и ход работ.

К проверкам привлекались представители Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Они выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований.

Ранее в Москве стартовал проект по внедрению цифровых паспортов поликлиник. По словам заммэра Анастасии Раковой, такой инструмент позволит главным врачам и их заместителям в режиме онлайн увидеть актуальную информацию одновременно по всем филиалам и прикрепленным пациентам поликлиники.

Сообщалось, что также главный врач сможет при необходимости открыть электронную медкарту конкретного пациента для более глубокого изучения его медицинской истории, что не только упростит работу, но и повысит эффективность управления амбулаторным звеном города

