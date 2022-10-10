Собянин рассказал о завершении реконструкции корпусов Центра паллиативной помощи в ЦАО

Дом сестринского ухода, где будут оказывать паллиативную помощь, скоро откроется в Даниловском районе. Под эти цели отдали корпус больницы № 1 в Первом Щипковском переулке.

Сергей Собянин рассказал о завершении реконструкции корпусов этого Центра. Мэр города сообщил, что к настоящему моменту в Москве работают 11 корпусов центров паллиативной помощи с хорошим оснащением, оборудованием и мебелью. Глава столицы также отметил, что Центр будет обслуживать шесть районов Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.