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Собянин рассказал о завершении реконструкции корпусов Центра паллиативной помощи в ЦАО

Собянин рассказал о завершении реконструкции корпусов Центра паллиативной помощи в ЦАО

Собянин рассказал о завершении реконструкции Дома сестринского ухода "Даниловский"

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Дом сестринского ухода, где будут оказывать паллиативную помощь, скоро откроется в Даниловском районе. Под эти цели отдали корпус больницы № 1 в Первом Щипковском переулке.

Сергей Собянин рассказал о завершении реконструкции корпусов этого Центра. Мэр города сообщил, что к настоящему моменту в Москве работают 11 корпусов центров паллиативной помощи с хорошим оснащением, оборудованием и мебелью. Глава столицы также отметил, что Центр будет обслуживать шесть районов Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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