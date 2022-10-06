10:55Мэр Москвы
Собянин утвердил проект станции метро "Суворовская"
Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Сергей Собянин утвердил проект станции "Суворовская" Кольцевой линии метро.
"С "Суворовской" можно будет перейти на станцию "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии. У пассажиров салатовой ветки появятся дополнительные варианты поездок по городу. Кроме того, частично разгрузятся перегоны и пересадочные станции внутри Кольцевой линии", – написал он в своем телеграм-канале.
Мэр отметил, что станция будет построена между "Новослободской" и "Проспектом Мира". По его словам, новая станция позволит улучшить транспортную доступность спорткомплекса "Олимпийский" и районов Мещанского, Тверского и Марьиной Рощи.
Кроме того, в рамках программы реновации рядом с "Суворовской" будет возведен жилой дом. Также там появятся общественно-деловой и торгово-развлекательный центры.
"Приведем в порядок дороги, включая Олимпийский проспект, Суворовскую площадь, улицы Достоевского, Самотечную, Советской Армии, Селезневскую, Самарскую и Щепкина. Обустроим парковки и современные остановки наземного транспорта", – заключил градоначальник.
Ранее Сергей Собянин рассказал о планах по развитию столичного метрополитена на ближайшие годы.
По словам мэра столицы, в ближайшие 5–7 лет 95% москвичей будут жить недалеко от станций метро. Собянин подчеркнул сложность задачи одновременно с намерением ее реализации.
Собянин принял решение о благоустройстве 17 станций будущих МЦД-3 и МЦД-4
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