Строительство путепроводов началось на МЦД-1

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице стартовали работы по строительству путепроводов на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) для развития автодорожной сети от улицы Большой Академической до улицы Академика Королева, сообщает пресс-служба МЖД.

"На участке Тимирязевская – Окружная МЦД-1, в месте пересечения Ленинградского и Савеловского радиальных направлений, рядом со станцией Петровско-Разумовская началось строительство железнодорожных путепроводов", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что всего на указанном участке построят четыре однопутных путепровода, длина каждого пролетного строения составит 35 метров. Сборка металлоконструкций путепроводов будет осуществляться на месте.

Отмечается, что путепроводы планируют достроить в первом квартале будущего года. Затем специалисты возведут еще два путепровода под перспективные 3-й и 4-й главные пути.

Кроме того, на этом же участке строится новая станция МЦД-1 Петровско-Разумовская.

"В настоящее время здесь возведены основные конструкции платформы и навеса, проводятся работы по строительству вестибюля с мостом-конкорсом, восточного и западного выходов из вестибюля", – добавили в пресс-службе.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что строительство эстакад, путепроводов и тоннелей на участках Московского скоростного диаметра поможет распределить транспортные потоки.

По его словам, участок МСД от улицы Грайвороновской до улицы Шоссейной готов на треть. Его протяженность составит 10 километров. Строительство участка улучшит транспортную инфраструктуру юго-востока Москвы, указал он.

