Эстакада – съезд с МСД на Курьяновскую набережную готова на 74% – Загрутдинов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эстакада – съезд с основного хода Московского скоростного диаметра (МСД) из области на Курьяновскую набережную в сторону Южной рокады построена на 74%, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что эстакаду строят на участке от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы в рамках возведения южного участка Московского скоростного диаметра. Длина сооружения составит 582 метра.

По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, проект предусматривает строительство семи эстакад, моста через Москву-реку, одного подземного пешеходного перехода у дома 57 на Каширском шоссе.

Ранее сообщалось, что в столице до конца 2026 года планируется построить 12 путепроводов через железнодорожные пути Московских центральных диаметров (МЦД). Бочкарев подчеркнул, что на сегодняшний день строятся шесть таких связок: через Смоленское направление МЖД в районе улицы Барклая, через пути Савеловского направления МЖД для соединения улицы 800-летия Москвы и Инженерной, в месте пересечения Октябрьского направления МЖД с Ленинградским шоссе, а также путепроводы "Текстильщики-1", Дмитровский и Старо-Рублевский.

До этого Бочкарев сообщил, что строительство эстакад, путепроводов и тоннелей на участках Московского скоростного диаметра поможет распределить транспортные потоки.

