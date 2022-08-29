Эстакада – съезд с МСД на Курьяновскую набережную готова на 74% – Загрутдинов

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Эстакада – съезд с основного хода Московского скоростного диаметра (МСД) из области на Курьяновскую набережную в сторону Южной рокады построена на 74%, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что эстакаду строят на участке от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы в рамках возведения южного участка Московского скоростного диаметра. Длина сооружения составит 582 метра.
По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, проект предусматривает строительство семи эстакад, моста через Москву-реку, одного подземного пешеходного перехода у дома 57 на Каширском шоссе.
Ранее сообщалось, что в столице до конца 2026 года планируется построить 12 путепроводов через железнодорожные пути Московских центральных диаметров (МЦД). Бочкарев подчеркнул, что на сегодняшний день строятся шесть таких связок: через Смоленское направление МЖД в районе улицы Барклая, через пути Савеловского направления МЖД для соединения улицы 800-летия Москвы и Инженерной, в месте пересечения Октябрьского направления МЖД с Ленинградским шоссе, а также путепроводы "Текстильщики-1", Дмитровский и Старо-Рублевский.
До этого Бочкарев сообщил, что строительство эстакад, путепроводов и тоннелей на участках Московского скоростного диаметра поможет распределить транспортные потоки.
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