Реконструкцию развязки на пересечении МКАД и Осташковского шоссе завершат до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты до конца года завершат работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении Осташковского шоссе и МКАД. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Сейчас работы ведутся на четырех участках. В этом году планируем завершить работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что проект предполагает строительство и реконструкцию дорог, включая боковые проезды с внешней и внутренней стороны МКАД, шесть левоповоротных и четыре правоповоротных съезда.

После завершения работ появится 8,7 километра дорог. По словам Бочкарева, это поможет увеличить пропускную способность МКАД, Осташковского шоссе и одноименной улицы.

Ранее сообщалось, что четыре развязки на МКАД, среди которых развязка на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, Липецкой улицей и Верхними Полями, реконструируют к 2023 году. Строительство ведется рядом с действующими объектами дорожного хозяйства.

Отмечается, что проект реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе предполагает строительство 8,7 километра дорог. Среди них – четыре транспортных сооружения протяженностью 1,6 километра, два боковых проезда и ряд других дорожных объектов.

