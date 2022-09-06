Собянин заявил об открытии движения по новому путепроводу над МКАД на юге Москвы

12:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев
Движение по путепроводу над МКАД в районе улицы Верхние Поля на юго-востоке Москвы открыли на год раньше запланированного срока, сообщил Сергей Собянин.
"Открыли сегодня движение по путепроводу над МКАД в месте пересечения магистрали с улицей Верхние Поля. Мы завершили его строительство на год раньше запланированного срока. Реконструкция путепровода выполнена в рамках крупного дорожного проекта в этом районе", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.
Собянин пояснил, что в результате реализации проекта старая "клеверная" развязка была заменена на современный путепровод с направленными съездами. Благодаря этому автомобилисты смогут напрямую выезжать с Южной рокады в сторону Новорязанского и Новоегорьевского шоссе.
"Это значительно увеличит пропускную способность всего юго-восточного участка Кольцевой дороги. Улучшит транспортное обслуживание больше 700 тысяч жителей районов Капотня, Люблино, Марьино, Орехово-Борисово Южное, а также подмосковных городов Дзержинский и Котельники", – заявил Собянин.
По его словам, работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД с улицами Капотня и Верхние Поля будут завершены через год. При этом специалисты обустроят пешеходные переходы у рынка "Садовод", в районе 1-го Покровского проезда и парка "Кузьминки-Люблино".
"В этом году мы уже построили 24 километра новых дорог, 10 эстакад и путепроводов. Среди крупных проектов – первая очередь развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе, улично-дорожная сеть в административно-деловом центре в Коммунарке, путепровод между Очаково-Матвеевским и проспектом Генерала Дорохова", – добавил мэр.
Ранее сообщалось, что в столице до конца 2026 года планируется построить 12 путепроводов через железнодорожные пути Московских центральных диаметров.
В настоящее время строятся шесть таких связок: через Смоленское направление МЖД в районе улицы Барклая, через пути Савеловского направления МЖД для соединения улицы 800-летия Москвы и Инженерной, в месте пересечения Октябрьского направления МЖД с Ленинградским шоссе, а также путепроводы "Текстильщики-1", Дмитровский и Старо-Рублевский.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: