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Собянин заявил об открытии движения по новому путепроводу над МКАД на юге Москвы

мэр Москвыгороддороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев

Движение по путепроводу над МКАД в районе улицы Верхние Поля на юго-востоке Москвы открыли на год раньше запланированного срока, сообщил Сергей Собянин.

"Открыли сегодня движение по путепроводу над МКАД в месте пересечения магистрали с улицей Верхние Поля. Мы завершили его строительство на год раньше запланированного срока. Реконструкция путепровода выполнена в рамках крупного дорожного проекта в этом районе", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Собянин пояснил, что в результате реализации проекта старая "клеверная" развязка была заменена на современный путепровод с направленными съездами. Благодаря этому автомобилисты смогут напрямую выезжать с Южной рокады в сторону Новорязанского и Новоегорьевского шоссе.

"Это значительно увеличит пропускную способность всего юго-восточного участка Кольцевой дороги. Улучшит транспортное обслуживание больше 700 тысяч жителей районов Капотня, Люблино, Марьино, Орехово-Борисово Южное, а также подмосковных городов Дзержинский и Котельники", – заявил Собянин.

По его словам, работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД с улицами Капотня и Верхние Поля будут завершены через год. При этом специалисты обустроят пешеходные переходы у рынка "Садовод", в районе 1-го Покровского проезда и парка "Кузьминки-Люблино".

"В этом году мы уже построили 24 километра новых дорог, 10 эстакад и путепроводов. Среди крупных проектов – первая очередь развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе, улично-дорожная сеть в административно-деловом центре в Коммунарке, путепровод между Очаково-Матвеевским и проспектом Генерала Дорохова", – добавил мэр.

Ранее сообщалось, что в столице до конца 2026 года планируется построить 12 путепроводов через железнодорожные пути Московских центральных диаметров.

В настоящее время строятся шесть таких связок: через Смоленское направление МЖД в районе улицы Барклая, через пути Савеловского направления МЖД для соединения улицы 800-летия Москвы и Инженерной, в месте пересечения Октябрьского направления МЖД с Ленинградским шоссе, а также путепроводы "Текстильщики-1", Дмитровский и Старо-Рублевский.

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