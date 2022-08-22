Московский скоростной диаметр свяжут с трассой М-12 к 2024 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Связку Московского скоростного диаметра (МСД) и федеральной трассы М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань" планируют построить к 2024 году, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, строительство крупных столичных магистралей тесно увязано с развитием дорожной сети всей страны.

"Именно поэтому наши хорды и диаметры связаны с крупными действующими и перспективными трассами – уже сегодня строятся развязки, путепроводы и эстакады, которые упростят проезд по новым дорогам и создадут более удобные маршруты", – сказал Бочкарев.

Он подчеркнул, что строительство участка МСД от Лухмановской улицы до трассы М-12 станет таким примером. Когда он появится, с московской магистрали на федеральную трассу можно будет проехать без светофоров.

Участок протянется более чем на 14 километров. На нем построят три путепровода, мост и три пешеходных перехода.

Ранее сообщалось, что в столице до конца 2026 года планируется построить 12 путепроводов через железнодорожные пути Московских центральных диаметров (МЦД). Бочкарев подчеркнул, что на сегодняшний день строятся шесть таких связок: через Смоленское направление МЖД в районе улицы Барклая, через пути Савеловского направления МЖД для соединения улицы 800-летия Москвы и Инженерной, в месте пересечения Октябрьского направления МЖД с Ленинградским шоссе, а также путепроводы "Текстильщики-1", Дмитровский и Старо-Рублевский.

До этого Бочкарев сообщил, что строительство эстакад, путепроводов и тоннелей на участках Московского скоростного диаметра поможет распределить транспортные потоки.

