На центральном участке Троицкой линии ведутся четыре тоннелепроходки – Бочкарев

10:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
На центральном участке Троицкой линии столичного метрополитена продолжается строительство еще четырех тоннелей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Центральный участок перспективной Троицкой линии протяженностью порядка 9 километров со станциями "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая" и "Вавиловская" находится в активном строительстве, здесь работают четыре тоннелепроходческих механизированных комплекса (ТПМК)", – сообщил Бочкарев.
Он добавил, что тоннелепроходческие щиты "Марина" и "Ольга" преодолели почти две трети запланированного пути.
По словам генерального директора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, в монтажной камере станционного комплекса будущей станции "Академическая" ведется сборка ТПМК для последующего строительства тоннеля до "Крымской".
"На соседней "Вавиловской" ведутся монолитные работы – здесь уложено порядка двух тысяч кубометров бетона", – сообщил Кравцов.
На "Крымской" специалисты продолжают осуществлять вынос инженерных коммуникаций и вести подготовительные работы в преддверии основного этапа строительства, сообщил Кравцов. При этом на "ЗИЛ" ведутся земляные работы и устройство ограждений котлована.
В пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства добавили, что протяженность Троицкой линии метро составит 40 километров. Вблизи новых станций проживают порядка миллиона человек. Они получат станцию метро в пешей доступности.
Ранее Сергей Собянин рассказал о планах по развитию столичного метрополитена на ближайшие годы.
По словам мэра столицы, в ближайшие 5–7 лет 95% москвичей будут жить недалеко от станций метрополитена. Собянин подчеркнул сложность задачи одновременно с намерением ее реализации.
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