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Транспорт

08:17

Собянин рассказал о планах по развитию метро на ближайшие годы

мэр Москвытранспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал о планах по развитию столичного метрополитена на ближайшие годы. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"В конце 2022-го – начале 2023 года замкнем БКЛ – самое большое метрокольцо в мире. Задача на ближайшие годы – построить три новых радиуса: Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии и продлить метро в аэропорт Внуково, районы Северный, Гольяново и Сосенское", – рассказал Собянин.

Мэр отметил, что на Люблинской линии метро заработает станция "Южный порт", а на Кольцевой появится станция "Суворовская", которая станет пересадкой на станцию "Достоевская".

Собянин также рассказал, что через пять-семь лет 95% москвичей будут жить недалеко от станций метрополитена. По его словам, это сложная, но решаемая задача.

Ранее мэр отмечал, что московский водный транспорт набирает популярность у жителей столицы, которые все чаще используют речные трамвайчики в качестве альтернативы автомобилям, метро и автобусам.

По словам Собянина, от Северного речного вокзала отходят регулярные теплоходы в Захарково и прогулочный маршрут в Химки. При этом оплату проезда на переправе до Захарково можно с помощью транспортной карты "Тройка".

Речные маршруты становятся альтернативой другим видам городского транспорта – Собянин

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