Собянин рассказал о планах по развитию метро на ближайшие годы

08:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин рассказал о планах по развитию столичного метрополитена на ближайшие годы. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
"В конце 2022-го – начале 2023 года замкнем БКЛ – самое большое метрокольцо в мире. Задача на ближайшие годы – построить три новых радиуса: Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии и продлить метро в аэропорт Внуково, районы Северный, Гольяново и Сосенское", – рассказал Собянин.
Мэр отметил, что на Люблинской линии метро заработает станция "Южный порт", а на Кольцевой появится станция "Суворовская", которая станет пересадкой на станцию "Достоевская".
Собянин также рассказал, что через пять-семь лет 95% москвичей будут жить недалеко от станций метрополитена. По его словам, это сложная, но решаемая задача.
Ранее мэр отмечал, что московский водный транспорт набирает популярность у жителей столицы, которые все чаще используют речные трамвайчики в качестве альтернативы автомобилям, метро и автобусам.
По словам Собянина, от Северного речного вокзала отходят регулярные теплоходы в Захарково и прогулочный маршрут в Химки. При этом оплату проезда на переправе до Захарково можно с помощью транспортной карты "Тройка".
Речные маршруты становятся альтернативой другим видам городского транспорта – Собянин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: