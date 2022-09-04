Собянин: Москва пока не планирует создавать воздушный городской транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице на данный момент не собираются создавать воздушный городской транспорт. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на Сергея Собянина.

"С освоением воздуха пока лучше подождать – сначала промышленность должна предложить модели "воздушных извозчиков", пригодные для работы в городе, в том числе по безопасности, экологичности и цене", – пояснил мэр.

Он напомнил, что на сегодняшний день развивается транспорт на Москве-реке. Так, первые речные трамвайчики прибыли в столицу и через некоторое время начнут ходить по маршруту "Парк "Фили" – Киевский вокзал".

Градоначальник подчеркнул, что традиционный наземный и подземный транспорт еще долго будет вне конкуренции, и при этом он продолжит развиваться и дальше.

"Мы будем его развивать, чтобы из любой точки города москвичи могли быстро и с комфортом добраться до цели – на общественном транспорте или личном авто", – уточнил Собянин.

Ранее мэр отмечал, что московский водный транспорт набирает популярность у жителей столицы, которые все чаще используют речные трамвайчики в качестве альтернативы автомобилям, метро и автобусам.

По словам Собянина, от Северного речного вокзала отходят регулярные теплоходы в Захарково и прогулочный маршрут в Химки. При этом оплату проезда на переправе до Захарково можно с помощью транспортной карты "Тройка".

